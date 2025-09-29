49. Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 29.09.2025

Die Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe vergibt im März 2026 den 49. „Kunstpreis“.

Das Thema lautet „Radikale Verunsicherung“. Teilnehmen können Künstler aus dem In- und Ausland mit  professioneller künstlerische Ausbildung und/oder einer mehrjährigen Aktivität im Kunstbetrieb, ebenso Studenten einer Kunstakademie oder staatlich anerkannten Freien Kunstschule. Zugelassen sind Malerei, Zeichnung, Druckgrafik und Mischtechnik.

Die „Kunstpreis“-Ausstellung findet vom 6.3. bis 1.4.2026 in der Kundenhalle des Sparkassen-Beratungszentrums am Europaplatz in Karlsruhe statt. Gezeigt werden ca. 90 von der Jury ausgewählte Arbeiten. -rw

www.kunstpreis.sparkassenstiftungen-ka.de

Anfang « Raumblicke | Retrospektive Lotte Hofmann » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 6 und 8.

WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL

Katja Wittemann – „Glückseligkeit“, Holz & Papier

Holz

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 10.10.2025

Holz ist seit jeher selbstverständlich für die Menschen.

Weiterlesen …
Amna Elamin. Unfamiliar Ceilings

Amna Elamin. Unfamiliar Ceilings

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 10.10.2025

„Unfamiliar Ceiling“ ist Amna Elamins Erzählung einer persönlichen Reise – einer kriegsbedingten Entwurzelung.

Weiterlesen …
Joachim Tatje

Joachim Tatje, Norbert Damm & Kurt Boecker – „Oktoberfest“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 09.10.2025

Drei Herren, gereift in ihrem künstlerischen Schaffen, feiern in der Art Galerie Ettlingen den Oktober.

Weiterlesen …
Offene Horizonte“

Offene Horizonte

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 01.10.2025

Die Ausstellung „Offene Horizonte“ ist als Erinnerung an das Sammlerpaar Peter Schaufler (gest. 2015) und Christiane Schaufler-Münch (gest. 2025) konzipiert.

Weiterlesen …
Lissy, 1931, Aquarell über Bleistift, Privatsammlung, Städel Museum, Frankfurt am Main

Werkschau Elfriede Lohse-Wächtler

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 01.10.2025

Die Malerin und Zeichnerin Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940) zählt mit ihrer unverwechselbaren Bildsprache zu den bedeutenden Künstlerinnen des frühen 20. Jh.

Weiterlesen …
Pe Wolf – Ohne Titel

Pe Wolf – Ohne Titel

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 01.10.2025

Schnitt, Verschiebung, Verdoppelung.

Weiterlesen …
Lotte Hofmann

Retrospektive Lotte Hofmann

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 29.09.2025

Die neue Ausstellung im Textilmuseum erinnert an die baden-württembergische Textilkünstlerin und Kunsthandwerkerin Lotte Hofmann (1907-’81).

Weiterlesen …

49. Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 29.09.2025

Die Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe vergibt im März 2026 den 49. „Kunstpreis“.

Weiterlesen …
Werbung
Marita Mattheck – „Vermutung“, Acryl auf Leinwand

Raumblicke

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 28.09.2025

Ab Ende September lockt die Ausstellung „Raumblicke“ der Malerinnen Marita Mattheck und Anne-Marie Sprenger in den BBK.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über KUNST & AUSSTELLUNG

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper