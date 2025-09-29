49. Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse

Die Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe vergibt im März 2026 den 49. „Kunstpreis“.

Das Thema lautet „Radikale Verunsicherung“. Teilnehmen können Künstler aus dem In- und Ausland mit professioneller künstlerische Ausbildung und/oder einer mehrjährigen Aktivität im Kunstbetrieb, ebenso Studenten einer Kunstakademie oder staatlich anerkannten Freien Kunstschule. Zugelassen sind Malerei, Zeichnung, Druckgrafik und Mischtechnik.

Die „Kunstpreis“-Ausstellung findet vom 6.3. bis 1.4.2026 in der Kundenhalle des Sparkassen-Beratungszentrums am Europaplatz in Karlsruhe statt. Gezeigt werden ca. 90 von der Jury ausgewählte Arbeiten. -rw