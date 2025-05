50 Jahre Kunstverein Damianstor Bruchsal: Skulpturenmeile zum Jubiläum

Über acht Stationen vom namensgebenden Damianstor und die Fußgängerzone bis zum Rathaus erstreckt sich die Skulpturenmeile, mit der Bruchsals Kunstverein sein 50. Vereinsjubiläum feiert.

Sechs Monate sind die zeitgenössischen Skulpturen renommierter Künstler unter freiem Himmel zu entdecken. Neben der Skulpturenmeile gehört auch ein Jugendkunstwettbewerb zu den Aktivitäten, mit denen „Das Damianstor“ sein Jubiläum feiert; organisiert von seinem Vorsitzenden, dem Bildhauer Günter Wagner, der bereits 2015 zum 40-Jährigen im Rahmen der „Heimattage Ba-Wü“ in Bruchsal eine Freiplastikausstellung auf die Beine gestellt hat und auch selbst mit einer Freiplastik vertreten ist.

Die große Herausforderung: Die Kunstwerke müssen sich in ihrer urbanen Umgebung behaupten und mit ihr in Dialog treten. Manche sind erprobt und wurden schon an anderen Orten gezeigt; andere, wie die Brandskulptur von Karl Manfred Rennertz, werden erst am Eröffnungstag in einer spektakulären Performance geschaffen. Die acht Positionen verbindet, dass alle Künstler schon einmal im Kunstverein ausgestellt haben. Das Spektrum reicht von figürlichen Ansätzen wie dem aus einem Baumstamm herausgearbeiteten „Rabentanz“ von Martin Pöll bis zu formalen wie den aufsteigenden Kreisen aus Calanca Gneis von Thomas Reifferscheidt; von geschlossenen, mit der Schwerkraft spielenden Corten-Stahl-Skulpturen von Jürgen Knubben und Günter Wagner, bis zu den offenen Strukturen von Angelika Summa und Hans Schüle, deren Oberfläche durch Linien aus Drahtgeflecht aufgelöst werden; von provokanten, lauten Positionen wie Karl Manfred Rennertz bis zu leisen, fast ortsspezifischen, sich subtil in die Umgebung einfügenden Objektinterventionen wie Felicithas Arndts Keramiken. Zur Jubiläumsskulpturenmeile erscheint ein Katalog (Lindemann Verlag) mit Beiträgen der Vorsitzenden Wagner und Eckart Michaelsen sowie Texten der Kunsthistorikerin Martina Wehlte, die jedes Werk stilistisch einordnet.

Für die Katalogfotos wurden die Werke bereits Ende März an ihren Standorten im Stadtraum aufgestellt bzw. -gehängt, bevor Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick die Ausstellung am So, 18.5. um 16 Uhr mit einem Festakt im Rathaus eröffnet. -pat