A Day In The Life
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Schon immer war Kunst eine Form der Fiktionalisierung der Gegenwart.
Ist, was wir jetzt erleben, eine Demokratisierung der Kunst oder deren Trivialisierung? Alternative Realitäten fluten die Gegenwart – Eine gute Zeit für Drama oder: wie toxisch ist unsere Beziehung zur Realität? Circus 3000 hat internationale Video- und Performancekünstler eingeladen, Visionen und Utopien zu zeigen. Dazu gibt es Musikperformances und Konzerte, Künstlergespräch und Lesung.
Die Termine: Fr, 5.12. Vernissage mit Videokunst (Ergebnisse des Videocalls „A Day In The Life“); So, 7.12.: „Legacy – Bild des Monats“. Der Maler Bert Kirner (Gespräch mit Christa Kössler-Kirner); Fr, 12.12.: Stay Off Limits (Konzert mit Overheadprojektorperformance); Sa 13.12.: Jost Schneider Experience (Konzert); Sa, 20.12.: Raum für Notizen (Konzert). -rw
Circus 3000, Alter Schlachthof 13, Karlsruhe
