a e i o u & Concrete Experience

Mit Kreide aufgezeichnete Hüpfspiele im Eingangsbereich und das mechanische Tackern einer Schreibmaschine fallen sofort auf, wenn man aktuell den Badischen Kunstverein betritt.

Die Einzelausstellung „a e i o u“ der Künstlerin Ilse Garnier, eine der bedeutendsten Vertreterinnen der Akustischen, Visuellen und Konkreten Literatur und Kunst, lädt zur Teilnahme und Interaktion des Publikums ein – sowohl sehr spielerisch als auch ganz klassisch reduziert. Die gezeigten Arbeiten wecken Lust, sich mit den theoretischen Grundlagen zu befassen, wiederkehrende Motive zu entdecken und am Ende sogar selbst künstlerisch tätig zu werden: Im letzten Raum steht neben Künstlerinnenbüchern von Garnier eine alte Schreibmaschine, auf der eigene Texte und Poesie verfasst und mit nach Hause genommen werden können. Für alle, die mehr über die in Kaiserslautern geborene Künstlerin sowie die Poesie der 60er und 70er Jahre erfahren möchten, besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Führung mit Künstlerin Denise Rieflin am So, 16.4. um 18 Uhr. -sab