Die erste große Ausstellung unter der konzeptionellen Leitung von Alistair Hudson startet.

Für „(A)I Tell You, You Tell Me. Drei Begegnungen für Menschen/Maschinen“ wurden drei raumgreifende Werke rund ums Thema Künstliche Intelligenz in Auftrag gegeben. Die Karlsruher KünstlerInnengruppe Robotlab, die seit zehn Jahren mit dem ZKM assoziiert ist und vielfältige Mensch-Maschine-Beziehungen erforscht, füllt den ersten Lichthof mit „AEIOU“: Zwei Industrieroboter in sich selbst vertieft, an einem langen Fließband Texte schreibend, werfen Fragen auf. Wie unterscheidet sich ihr selbstreflexiver Dialog mit unserem? Welche Schlaufen beobachten wir in unseren Köpfen? Anne Duk Hee Jordan, Professorin an der HfG für Kunst Digitaler Medien, schafft mit „Electrify Me, Baby“ einen Kosmos zwischen natürlichem Lebenslauf und technischen Phänomenen. Humorvoll wird dazu eingeladen, das Denken in starren, binären Kategorien aufzubrechen – gibt es auch eine „Artificial Stupidity“?

Dazwischen oszilliert die Intervention „Flatware, Hardware, Software, Wetware“ des Hertz-Labors, der künstlerischen Forschungsabteilung des ZKM. In einem interaktiven Handlungsfeld bietet die Ausstellung die Möglichkeit, mit algorithmischen Systemen in Dialog zu treten. Was ist mein Ich und wie bin ich in Beziehung mit dem „vermeintlich technologisch anderen“? Was macht es, wenn ich Maschinen als mein tägliches Gegenüber wahrnehme, vielleicht stärker als ein menschliches?

Im Rahmen der Eröffnung führt Portrait XO ihr audiovisuelles Album „Wire“ auf. Gesangsaufnahmen der transdisziplinären Künstlerin wurden in die KI „Other Self“ eingespeist; aus zehn Stunden ähnlich-anderem KI-Gesangsmaterial, das daraus entstand, schuf Portrait XO ihre finalen Kompositionen als „neuronale Gesangsduette“ (19.40 Uhr, Medientheater). -sb