Es ist bunt in den Lichthöfen – in blauer Glitzerschrift schreiben sich die zwei Industrieroboter in ihr Selbstgespräch hinein.

„AEIOU“ von der Karlsruher Künstlergruppe Robotlab eröffnet uns an einem langen Fließband die Möglichkeit, unsere eigenen Kopfschlaufen mit denen der Maschinen zu vergleichen – oder ist es ganz anders? Als eine der drei Auftragswerke bestückt die Arbeit die erste große Ausstellung unter der konzeptionellen Leitung von Alistair Hudson: „(A)I Tell You, You Tell Me. Drei Begegnungen für Menschen/Maschinen“.

In einem interaktiven Handlungsfeld bietet die Ausstellung die Möglichkeit, mit algorithmischen Systemen in Dialog zu treten. Was ist mein Ich und wie bin ich in Beziehung mit dem „vermeintlich technologisch anderen“? Mit „Electrify Me, Baby“ schafft Anne Duk Hee Jordan, Professorin an der HfG für Kunst Digitaler Medien, einen Kosmos zwischen natürlichem Lebenslauf und technischen Phänomenen. Auch humorvoll – denn gibt es nicht nur Intelligenz, sondern „Artificial Stupidity“?

Zwischen den beiden Werken oszilliert die Intervention „Flatware, Hardware, Software, Wetware“ des Hertz-Labors, der künstlerischen Forschungsabteilung des ZKM. Ist mir das Handy manchmal mehr Gegenüber als ein menschliches? In der Juli-Ausgabe folgt eine ausführliche Rezension. -sb