Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“

Der Künstler Adrian Peters entdeckt und erforscht auf seinen Wegen stets das Unergründliche und Geheimnisvolle, entdeckt Mikro- und Makrokosmen, die sich uns nicht sofort erschließen.

Und findet Zeichen, die unendlich groß und unendlich klein erscheinen. So entwickelt er in seinen Arbeiten Matrizen der Realitäten, die in den merkwürdigsten Strukturen von Industrie, Urbanität und Natur vorliegen. Der streng in Schwarz-Weiß gehaltene Bildaufbau aus diesen vielfältigen Bewegungsspuren und organisch verlaufenden Mustern ruft eine archaische, zugleich futuristische Wirkung hervor, die verzaubert und beunruhigt. Wie hypnotisiert fühlt man sich hineingezogen in fiktive und fremdartige Topografien, die teils unlesbaren Stadtplänen und verschlüsselten Luftaufnahmen ähneln.

In diese grauen, atmenden Geflechte setzt der Künstler neuerdings farbige Akzente: Mit Buntstiften webt er Graffititags, Codes und schnelle Notationen ein, als würden Spuren eines urbanen Flüsterns in die abstrakte Struktur driften. Adrian Peters (geb. 1968 in Karlsruhe) lebt und arbeitet nach einigen Jahren in Berlin heute in Bochum. -rw