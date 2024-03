Ähnlich, darum anders

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 17.03.2024

Dem bekannten Südpfälzer Künstler, 1944 in Neustadt geboren, der an der Kunstakademie Karlsruhe studierte und eine beeindruckende Ausstellungstätigkeit in seiner Vita stehen hat, widmet das Zehnthaus eine Ausstellung zum runden 80. Jubiläum.