Albert Haueisen Preis 2024: Annette Czopf & Viktoria Shylova

Ab Ende Oktober würdigt das Zehnthaus Jockgrim in einer großen Doppelausstellung die beiden „Albert Haueisen Preis“-Trägerinnen des vergangenen Jahres.

Den Hauptpreis des Wettbewerbs erhielt die Zeichnerin Annette Czopf für ihre Tintezeichnung auf Baumwollleinwand; den Förderpreis die Nachwuchskünstlerin Viktoria Shylova mit ihrem in Öl und Acryl gemalten abstrakten Gemälde.

Czopf und Shylova hatten sich gegenüber 391 Mitbewerbern durchgesetzt. Bis 5.10 läuft im Zehnthaus noch die Ausstellung zum 90. Geburtstag des Künstlers Karl Peter Muller – KPM. -rw