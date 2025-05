Alex Besta – „Unyielding Repetition“

Mit ihrer erstmals in Deutschland gezeigten Videoinstallation „Unyielding Repetition“ knüpft die Künstlerin Alex Besta an die Themen der Ausstellung „Gathering Moss On Worm-like Grounds“ an und ergänzt sie um historische und materielle Aspekte.

Ausgangspunkt der Arbeit sind digital rekonstruierte Fragmente von Steinskulpturen, deren Oberflächen von Jahrhunderten der Erosion gezeichnet sind. Die in Paris entstandene Installation verwebt 3D-Scans, organisches Material und eine atmosphärische Klangkomposition zu einer poetischen Erzählung über Zeit, Zerfall und das Spannungsfeld zwischen menschlicher Gestaltung und natürlichen Prozessen. Natur erscheint hier nicht als passive Kulisse, sondern als formgebende Kraft und als stille Autorin neuer Bilder und Bedeutungen. „Unyielding Repetition“ lädt dazu ein, Fragen nach künstlerischem Erbe, Vergänglichkeit und ökologischer Verantwortung neu zu stellen. Am Do, 8.5., 16.30 Uhr sowie So, 1.6. und 15.6., 14 Uhr, gibt es Führungen. -rw