Alexis Bust Stephens ist im Bereich der Urban Art eine bemerkenswerte Doppelbegabung.

Als Tänzer in Hip-Hop- und Breakdance-Crews trat er früh international auf. Als Maler schloss er sich der Pariser Streetart- und Graffitiszene an. Beides verbindet er heute in seinen bildnerisch-künstlerischen Werken, wo er meist tanzende, springende, sich drehende, ja fliegende Menschen in einem Stil darstellt, für den er sich auch vom Abstrakten Expressionismus inspirieren ließ.

Tanz und Bewegung, Energie und Rhythmus überträgt er in ausdrucksstarke, pulsierend-gestische Malerei und Zeichnung. Der Künstler (geb. 1983), der französischen Partnerstadt Bietigheim-Bissingens Sucy-en-Brie lebt und arbeitet, gestaltet auch ein Wandbild vor Ort. -rw