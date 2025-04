Alix Bischoff – „Die fünf Elemente“

Carol Neuber bereichert mit ihren regelmäßigen Ausstellungen, die meist junge Kunst präsentieren, die hiesige Offszene ungemein.

In ihrer neuen Ausstellung widmet sich die Pforzheimer Fotokünstlerin Alix Bischoff den fünf Elementen Japans – Erde, Wasser, Feuer, Wind und Geist. Ihre Fotografien zeigen die Elemente in ihren natürlichsten Formen: Eindrücke aus rauen Vulkankratern, jahrtausendealten Wäldern oder entlegenen Tempeln. Ein zentraler Bestandteil der Ausstellung sind kaleidoskopische Kunstwerke, in denen Bischoff ihre fotografischen Motive zu Gesamtkompositionen verschmelzen lässt.

Durch Spiegelungen, Wiederholungen und Verfremdungen entstehen neue Strukturen und Muster, die die Elemente auf abstrakte, fast meditative Weise erfahrbar machen. Bischoff, die auch als Freelancerin die Pforzheimer Kultur- und Kreativszene aktiv mitgestaltet, arbeitet seitdem als freischaffende Fotografin und Illustratorin. -rw