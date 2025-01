Annett Bienhaus & Helga Essert-Lehn – „Grün ist mein Blau“

Mit großformatiger Malerei lenkt die Künstlerin Annett Bienhaus den Blick auf die kleinen Dinge um uns herum – das manchmal Verborgene in der heimischen Fauna und Flora.

Ein Idyll, im selben Moment wieder aufgebrochen; auch mit dem Material, wenn die blanke Nessel an den realistischen, ausmodellierten Motiven reibt. Das Grün im eigentlichen und metaphorischen Sinn, als Farbe, Symbol, Lebensquell, verbindet Bienhaus mit der Künstlerin Helga Essert-Lehn.

Mit ihren Skulpturen und Objekten bespielt sie den Raum. Tierisches und Menschliches verschmelzen, so wie in ihren Collagen die Erinnerungen. Aus eigenen Fotografien gespeist, werden die flüchtigen Momente fragmentiert und öffnen durch ihre „Unzuverlässigkeit“ den Spalt in der Wirklichkeit: „Grün ist mein Blau“. -sb