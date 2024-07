Antennae – Frequencies From The Archive

Anhand des ZKM-Archivs hat die Seminargruppe „Antennae To Feel-Think-Know“ des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie der HfG eine Ausstellung entwickelt, die nach der Zukunft fragt.

Ausgehend von historischen Dokumenten, Videos und Geräten weben sie ein Netz zwischen Figuren und Geschichten, die in den einzelnen Archivalien zutage kommen. Wie wurde früher auf Zukunft geschaut, wie geträumt und gestaltet? Wie praktiziere ich Zukunft? Archive sammeln, bewahren und sind dabei immer lückenhaft – und das ist politisch. Höre ich das, was ausgelassen wird, was möglich sein könnte?

Zur Eröffnung gibt es einen ganzen „Aktivierungstag“ mit den Studis und Kuratoren Nick Aikens, Céline Condorelli und Felix Mittelberger. -sb