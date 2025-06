Architekturzeit 2025

In der Tradition der „Architekturzeit“ 2001 rückt dieses Festival die Baukultur ins Zentrum der Allgemeinheit.

Als von der Architektenkammer Ba-Wü initiiertes und einem breiten Bündnis aus Bildungseinrichtungen, Verbänden, Vereinen und Berufsgruppen getragenes Gemeinschaftsprojekt bringt es Bürger, Architekten und Planer zusammen, um über architektonische Qualitäten vor Ort zu informieren und zur Diskussion über einzelne Gebäude wie auch die Stadtentwicklung anzuregen. Das hiesige Stadtplanungsamt wie auch der Bund Deutscher Architekten, das Architekturschaufenster, die Initiative Junge Architektur Karlsruhe und die KIT-Fakultät Architektur haben das Festival mitkonzipiert und tragen zu seinem über ein Dutzend Veranstaltungen umfassenden Programm bei.

Und so lädt die „Architekturzeit“ an verschiedenen Orten von der Uni über Architekturbüros bis hin zu öffentlichen Einrichtungen zu Ausstellungen (z.B. die mit dem „Alberi Festival“ präsentierte „Encounter Trees – Modena x Karlsruhe“, Vernissage: Fr, 27.6., 18 Uhr, Fasanenschlösschen; „Menschen in der Stadt“, Vernissage: Do, 3.7., 19 Uhr, Architekturschaufenster), Fachvorträgen (z.B. „Dialog über Gestaltung“ mit AFF-Architekt Martin Fröhlich, Mo, 30.6., 19 Uhr, Feco-Forum), Workshops (z.B. „Stuhlbau – Form trifft Funktion: Leonardis modulares Erbe neu interpretiert“, So, 29.6., 11-16 Uhr, Fasanenschlösschen) und Filmvorführungen (z.B. „E.1027 – Eileen Gray und das Haus am Meer“, Fr, 27.6., 17.30 Uhr, Kinemathek).

Auch Veranstaltungen zum bundesweiten „Tag der Architektur“ und dem Festival „Women In Architecture“ sind ins AZ-Programm integriert. -pat