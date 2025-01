„art“-Eröffnungsparty, Artini, Kunstrauschen, Galerientag & After-art-Party 2025

Opulentes Rahmenprogramm: Kunst in der Stadt während der „art“.

Viele Initiativen, Anstrengungen und Versuche, die rund 50.000 Kunstinteressierten der Messe von Rheinstetten aus auch in die Stadt zu locken, gab es viele – 2025 aber gibt es eine breit und konsequent angelegte Gesamtinitiative, die alle wirklich Interessierten bedient. Die Pop-up-Bar mit Kunstausstellung, die Artini Bar von Die Anstoß und der Kunst-Onlineplattform Ato, freute sich 2024 auf der Kaiserstraße großen Zulaufs. Auch von der Messe. Neben einer Ausstellung, kuratiert von INKA-Kunstautorin und Ato-Mitglied Sabine Adler, lassen wieder allerlei DJs die Platten kreiseln und es gibt ausgewiesen spannende Cocktails (Mi-So, 19.-23.2., Ort & ÖZ eine Woche vor Messebeginn auf www.ato.vision).

Eine Institution im Rahmenprogramm ist DJ Shahrokhs „After-art-Party“ (Sa, 22.2., 21-6 Uhr), die nach stets wechselnden Locations zum 15. Jubiläum erstmals im Nachtwerk (Pfannkuchstr. 16) aufschlägt, verkehrsgünstig von der Messe in Grünwinkel gelegen. Das rustikale Kellergewölbe, einst Weinlager der früheren Einzelhandelskette Pfannkuch, bietet auf zwei Floors ein sehr cooles Line-up mit House in allen Spielarten von Ata (Robert Johnson/Playhouse, Foto oben rechts: Stefan Freund), Sirs (Lovebirds) plus DJ Shahrokh und Toby Rink (Good Earth Vibes); auf Floor zwei gibt’s Funk-Roots-Soul-Jazzateer Rainer Trüby eines seiner inzwischen raren Sets in Karlsruhe, flankiert von Paulita (Brüssel/Berlin). Dazu kommt eine Ausstellung der Schwarz-Weiß-Fotografin Hanna Desmond (geb. 1995 in Weingarten, heute in Basel lebend).

Rund 20 Off Spaces und Produzentengalerien öffnen zum „Kunstrauschen“ (Fr, 21.2., 18-23 Uhr) ihre Räume und bieten eine hochklassige Vielfalt an junger Kunst. Ein Shuttlebus fährt Haltepunkte in der City an. Tags drauf hat sich der „Galerientag“ (Sa, 22.2., 19-22 Uhr, mit Shuttlebus von der Messe in die City) noch dazugesellt. Beteiligt sind hier auch Galerien, die auch auf der „art“ selbst Präsentationen haben. Dabei sind u.a. die Galerie Paw mit Werken von Marc Botschen, Vicente Hirmas, Nino Maaskola, Miriam Schmitz, Anna Stüdeli, Johanna Wagner und Emil Walde (bis 7.3.), Yvonne Hohner (Myriam Schahabian, Installationen und Skulpturen, bis 22.2.), die Galerie Rottloff (Malerei von Sabine Funke und Zeichnungen von Karlheinz Bux, bis 22.2.) und der Geschwisterraum mit „Sentients Object“ von Martin Akwetey Cudjoe. Zusätzlich öffnet das Centre Culturel seine Türen und präsentiert eine Ausstellung von Charlotte Eifler mit Performance.

Die Eröffnungsparty der „art Karlsruhe“ findet im ZKM statt. Am Do, 20.2., 19-21 Uhr, gibt’s ein Get-together mit geladenen Gästen im ZKM; von 21 bis 1 Uhr ist dann im Foyer öffentliche Party mit DJ Caligo, der bei der Ouvertüre der „art“-Eröffnungsparty im ZKM schon 2024 ein begeisterndes Set hinlegte, schönerweise erneut am Start ist und Geschmackvolles aus diversen Genres, vor allem aber Soul, Afrobeats, etwas Hip-Hop, Oldies und ein bisschen Disco zum Tanzen spielt. Für House und andere Elektronika zuständig ist DJ Deepthought, mit dem der Verfasser dieser Zeilen auch schon gerne auflegte. -rw