Atelier für Malerei & Malschule Éva Balogh

„Mal mal!“, ermutigt Eva Balogh auf ihrer Website, die jüngst einen völlig frischen Anstrich erhalten hat.

Denn die Diplom-Grafikdesignerin mit Master of Arts in Intermedialer Kunsttherapie weiß: „Malen entspannt und tut der Seele gut.“ Auf dem Programm ihrer seit 16 Jahren existenten Mühlburger Malschule stehen die als Einzelsession, in Doppelstunden oder als Monatsabo buchbaren Kurse „After-Work-Malen“ (Mo+Di, 19-21 Uhr) und „Einfach mal abtauchen“ (Mi, 10-12+14.30-16.30 Uhr).

Auch für EinsteigerInnen geeignet sind die „Seerosen nach Monet“ (Fr, 1.3.) modern und in Acryl sowie „Ranunkeln & Rosen“ (Fr, 22.3., je 10-15 Uhr inkl. Mittagspause), bei dem ein 50 x 70 cm großes Blumenbild „in einer erstaunlich einfachen Technik“ entsteht. Auf dem prozessorientierten „Flow-Malen im Herbst“ (Do, 10.10.) aufbauend angeboten wird der ebenfalls vier Termine umfassende Folgekurs „Seelen-Landschaften“ (Do, 11.4.+14.11., je 18-20 Uhr). Und ein entspanntes langes Malwochenende in schöner Umgebung verspricht die „Mal-Freizeit“ in der Ev. Tagungsstätte Löwenstein (Do-So, 9.-12.5.). -pat