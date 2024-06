Bei Konzentrationslager denken die meisten an Gaskammern.

Dass dieser industrialisierte Massenmord erst in der Hochphase des Zweiten Weltkriegs in Gang gesetzt wurde, ist nur wenig bekannt. In Vergessenheit geraten ist damit die Geschichte der „Frühen Lager“ wie des KZs Kislau auf der Gemarkung von Bad Schönborn.

Mit den KZ-Gedenkstätten Dachau und Sachsenhausen sowie einem runden Dutzend weiterer Einrichtungen hat der Lernort Kislau daher 2023 eine Wanderausstellung erarbeitet, in der die Geschichte jener Lager erstmals aufbereitet wird: An elf Stationen informiert „Auftakt des Terrors: Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“ über deren Funktion und führt anhand exemplarischer Einzelschicksale auch die gesamte Brutalität eindringlich vor Augen.

Dazu gibt’s ein vielfältiges Begleitprogramm (u.a. Kuratorenführung, Di, 9.7., 18 Uhr; Jugendworkshop „Was ist eigentlich ein frühes Konzentrationslager?“, Di, 23.7., 17 Uhr). -pat