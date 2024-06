Gleich zwei Ausstellungen stellt das Schmuckmuseum unter dem Motto „Ausgeräumt“ auf die Beine: zeitgleich zur „Ornamenta“ und im Rahmen der „Ornamenta Lust“.

Mit dem partizipativen Ausstellungsprojekt „Abgestimmt“ können Besucher eigene Schmuckstücke herstellen und für eine Ausstellung kuratieren; die Abstimmung, welche Werke gezeigt werden, findet wöchentlich über Instagram (@schmuckmuseum.pforzheim) statt. In Workshops wird gemeinsam geforscht und experimentiert: Warum wird Schmuck getragen? Muss er tragbar sein? Und was ist für uns wertvoll? Workshop-Anm.: schmuckmuseum@pforzheim.de.

„Ausgesucht“ hingegen zeigt eine Auswahl, die ein einzelner Mensch getroffen hat: der Pforzheimer Schmuckkünstler Sam Tho Duong. Eigene Arbeiten treten in Dialog mit Werken befreundeter Künstler und der Sammlung, wobei er sich bei der Auswahl von seiner persönlichen Faszination leitet ließ. Parallel eröffnet „Das Geheimnis von Luxus. Juwelierskunst von Wellendorff“, die in die exklusive Goldschmiedekunst des Traditionsunternehmen eintauchen lässt.

Zum „Ornamenta-Fest“ (Sa, 6.7., 13-17 Uhr) findet die partizipative Kunstaktion „Wertewolken“ von The Artpole statt und in einem mobilen Atelier können Objekte aus Recyclingmaterial kreiert werden. Neben Kurzführungen durch „Abgestimmt“ und „Das Geheimnis von Luxus“ (13.30/14/14.30 Uhr) gibt Museumsleiterin Cornelie Holzach eine Einführung zu „Ausgesucht“ (15 Uhr). Außerdem kann man sich parallel zur Sonderführung durch die „Ausgeräumt“-Ausstellungen bei einem Infostand zum Workshop „Atemmeditation, Wahrnehmung und Schmuck“ mit Angela Sauer informieren (So, 14.7., 15 Uhr). -sb