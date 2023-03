Auslaufende ZKM-Ausstellungen

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 16.04.2023

In der Städtischen Galerie Karlsruhe enden am 16.4. die Ausstellungen „Drawing Rooms“ mit den beiden herausragenden Zeichnern Marcel van Eeden und Karl Hubbuch und auch die Ausstellung „The Body And Its Powers“ der in Berlin lebenden Künstlerin Helen Feifel.