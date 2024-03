Die 2023 gestorbene Barbara Walser lebte von 1978 bis ’95 in Bühl, war fest in der lokalen Kunstszene verankert und präsentierte ihre Werke in neun Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in der Region.

Zentrale Themen und Motive ihrer Werke sind Frauen, Beziehungen und Kinder, aber auch Schutz, Flucht und Krieg. Die von ihrem Sohn Aljoscha kuratierte Ausstellung zeigt eine Auswahl bisher ungesehener Bilder mit Bezug zur Stadt Bühl, zu ihrer Familie und ihrem hiesigen Freundeskreis. Für ein Werkverzeichnis sucht die Familie mit dem Stadtgeschichtlichen Institut nach weiteren Bildern, die sich im Privatbesitz befinden. -rw