BBK: Neue Mitglieder

Mit der Ausstellung „Neue Mitglieder“ öffnet der BBK Karlsruhe einmal mehr ein Fenster zur lebendigen Vielfalt der regionalen Kunstszene.

Präsentiert werden aktuelle Arbeiten jener Kunstschaffenden, die in den vergangenen zwei Jahren dem Verband beigetreten sind: ein generationen- und stilübergreifender Dialog zwischen Malerei, Skulptur, Fotografie, Grafik, Installation und digitalen Medien.

Die Werkschau vereint Positionen von Chiharu Koda, Ulli Bomans, Nicole Daudert, Svetlana Dineva, Isabelle Konrad, Meggi Rochell, Ralf Stieber u.v.m. – 27 Kunstschaffende, die mit eigenständigen künstlerischen Handschriften die Spannweite zeitgenössischer Praxis sichtbar machen. -sab