Für heutige Studenten des Faches Textildesign ist es kaum vorstellbar, welche Methoden und technischen Mittel Ende der 1970er zur systematischen Musterentwicklung, Gewebegestaltung und für Formstudien eingesetzt wurden.

Anstelle digitaler Werkzeuge experimentierte man z.B. im Fach „Fototechnische Mustergestaltung“ mit Flüssigkleber zwischen zwei Folien; statt mit dem iPad zu zeichnen, mussten Stoffmusterentwürfe sorgfältig mit Bleistift, Tusche und Filzstift durchexerziert werden. Solche ästhetisch ansprechenden Studien der Textildesignerin Beate Petersen sind im Juni und Juli in einer kleinen Sonderpräsentation in der Textilsammlung Max Berk in Heidelberg zu sehen. -rw