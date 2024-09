Bee Boarding School & Zoom Meets Isle Of Coding

Bienen, Kunst, Nachbarschaft: In der „Bee Boarding School“ wird gemeinsam über Ökologie, alternative Wirtschaftsformen und Bildungsmodelle gesprochen – alles in Verbindung mit Kunst natürlich.

Die performativen Interventionen und Workshops finden auf der ZKM-Streuobstwiese statt: am Sa+So, 14.+15.9. im Rahmen des Festivals „Media Art Is Here“ und am Sa, 21.9. zur Aktivierung der Ausstellung „Fellow Travellers“. Mit „Zoom Meets Isle Of Coding“ gibt’s außerdem eine After-Work-Party auf dem ZKM-Vorplatz. Eine Nacht voll live gecodeter Musik, Cocktails und visueller Performances (Do, 22.8., 17-22 Uhr)! Beide Veranstaltungen sind Teil des Hallenbau-Sommerprogramms und eintrittsfrei. -sb

Programm „Bee Boarding School“

Sa, 14.9., 12-14 Uhr: Gado-Gado Brunch

Treffpunkt: Katzenwedelwiese

Nur bei gutem Wetter



So, 15.9., 16-18 Uhr: Rajah Lebah Honey Teezeremonie

Zum Abschluss des Festivals „Media Art is Here“

Treffpunkt: Katzenwedelwiese

Bei schlechtem Wetter im ZKM



Sa, 21.9., 17-18 Uhr: Performativer Spaziergang

Im Rahmen des Aktivierungstags der ZKM Ausstellung „Fellow Travellers“

Treffpunkt: ZKM-Infotheke

Bei schlechtem Wetter in der ZKM-Ausstellung „Fellow Travellers“



Sa, 21.9., 18.30-19 Uhr: Klangperformance

Im Rahmen des Aktivierungstags der ZKM-Ausstellung „Fellow Travellers“

Treffpunkt: Katzenwedelwiese

Bei schlechtem Wetter in der ZKM-Ausstellung „Fellow Travellers“ während der ÖZ



Sa, 21.9., 12-18 Uhr: Meet The Bee Boarding School

Die Macher der Bee Boarding School sind den ganzen Nachmittag auf der Streuobstwiese anzutreffen und teilen ihre Eindrücke in unterschiedlichen Formaten

Bei schlechtem Wetter in der ZKM-Ausstellung „Fellow Travellers“ bei der Installation „Common Grounds“