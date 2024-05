Wandfüllende Zeichnungen, lebendige Figuren, intime Momente und komplementäre Skulpturen.

Die soziale Dimension der künstlerischen Arbeit der Schwestern Julia und Claudia Müller ist von dem feinfühligen Blickwinkel der Künstlerinnen geprägt. Seit über 30 Jahren arbeiten beide als Duo. Mit ihren Wirkungsstätten im Atelier in Basel und an der Karlsruher Kunstakademie bringen beide Künstlerinnen einen relevanten Impuls in die Kunst der Gegenwart am Oberrhein und wurden nun mit ihrer präzisen Ikonografie und den stimmungsvollen Räumen mit dem „Oberrheinischen Kunstpreis“ ausgezeichnet.

In der Ausstellung „Behind The Wall“ laden sie die BesucherInnen dazu ein, die Komplexität menschlicher Beziehungen, Gefühle und Interaktionen zu erfahren. Die Architektur des Raumes wird in der Präsentation der Arbeiten fortgeführt: Wiederholungsmotive, die sich auch in den Kunstwerken finden, vermitteln ein Gefühl von Struktur und Harmonie. Zu sehen sind sowohl neue als auch ältere Arbeiten des Duos. -sab