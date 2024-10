Benefiz-Kunstversteigerung für Zesia/Aids-Hilfe 2024

Natürlich geht und ging heutzutage auch in Sachen Aids-Hilfe-Versteigerung vieles online, aber live ist doch viel schöner!

Zumal die Kunst, die man sich eventuell zuhause hinhängen möchte, real übrigens ganz anders wirkt als am Bildschirm. Vergisst man leicht. Daher: Endlich ist es wieder soweit! Während der Corona-Pandemie fand die jährliche Benefizkunstversteigerung in digitaler Form statt, jetzt aber kommen die Kunstobjekte in der Auktion wieder live unter den Hammer. Am 20.10. werden in der Fleischmarkthalle Kunstwerke vieler namhafter Künstler zugunsten von Zesia/Aids-Hilfe Karlsruhe versteigert. Das Auktionsteam bilden die langjährige Leiterin und Initiatorin der Benefizkunstauktion Karin Krauss und der ehemalige Leiter des Kulturbüros Karlsruhe Claus Temps. Ihr vielseitiges Wissen und ihre langen Erfahrungen in Sachen Kunst machen die Auktion vergnüglich und kurzweilig.

Die Versteigerung am 20.10. findet um 15 Uhr in der Fleischmarkthalle statt; bereits ab 12 Uhr können dort die Arbeiten besichtigt werden oder man informiert sich vorab auf www.zesia-ka.de. Mit dem Erlös der Kunstauktion wird die Arbeit der Aids-Hilfe unterstützt, die sich seit 2023 Zesia – Zentrum für Sexuelle Gesundheit, Identität und Aufklärung Karlsruhe nennt. Die Beratungsstelle in der Sophienstr. 102 klärt auf zu Themen der sexuellen Gesundheit und der geschlechtlichen Vielfalt, außerdem kann man sich dort auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen testen lassen. -rw