Benefizkunstauktion der „art Karlsruhe“

Der Verein Freunde und Förderer der „art Karlsruhe“ lädt am Fr, 4.7. zu seiner zweiten Kunstauktion.

Auktionsleiter ist wieder Kristian Jarmuschek, Vorsitzender des Beirats der „art Karlsruhe“, Messechefin Britta Wirtz führt durch den Abend. Unter den Hammer kommen 50 hochkarätige Kunstwerke, die von den Galerien der „art“ zur Verfügung gestellt werden.

Der Erlös der Auktion – 2024 fast 78.000 Euro – geht an die Sanni Foundation, die den Betrag verdoppelt und damit wiederum die ZKM-Projektreihe „Art Up Your Life“ unterstützt. Die andere Hälfte geht direkt an die Künstler der versteigerten Werke. Zum Vormerken: Die nächste „art Karlsruhe“ findet vom 5. bis 8.2.2026 statt. -rw