Benno Blome, David Heitz &  Maria Tackmann

„Aus Höhlen, von Bergen“ ist der Titel einer Ausstellung in zwei Episoden, die Benno Blome, David Heitz und Maria Tackmann gemeinsam für den Kunstverein Pforzheim entwickeln.

Die erste Episode „Aus Höhlen“ geht am 17.5. mit einem Bergfest in die zweite Episode „Von Bergen“ über. Die drei befreundeten Künstler studierten zwischen 2005 und ’13 Malerei und Zeichnung an der Kunstakademie Karlsruhe. Für die Entwicklung dieses Projekts setzen sie sich gemeinsam mit wechselnden Perspektiven auseinander.

Ihre unterschiedlichen künstlerischen Herangehensweisen – von raumbezogener Zeichnung über fotografische Recherche bis hin zu prozessorientierter Installation – verknüpfen sie in der Ausstellung zu einem gemeinsamen Narrativ. -rw