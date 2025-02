Bessere Utopien

Elf Künstler des städtischen Atelierhauses in der Stresemannstraße präsentieren elf Werke – vereint in einem Raum: dem Alten Milchhäusle des Kunstraums Neureut.

Der Ausstellungsraum entspricht in seiner Größe jeweils den Abmessungen ihrer Ateliers. So zeigt jeder ein einziges Werk quasi als Fenster in ihre künstlerische Welt und ihren individuellen utopischen Lebensentwurf. Begleitend zur Ausstellung erscheint eine Publikation.

Beteiligte Künstler sind Belarmino Barros, Monika Bartsch, Gerold Bursian, Christian Ertel, Frank Frede, Ingrid von Haefen, Markus Jäger, Edmund Kuppel, Agnes Märkel, Franziska Schemel und Manfred Woitischek. -rw