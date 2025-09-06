Bettina Faas & Ewald Fieg

In ihrer schmucken lebendigen Werkstadt-Galerie in der Ettlinger Altstadt zeigt die Künstlerin Christel Fichtmüller im September Arbeiten von Bettina Faas und Ewald Fieg.

Fass greift in ihrem experimentellen, farbintensiven Malstil Zufälle auf und verarbeitet sie. Fieg ist fasziniert von Oberflächenstrukturen und arbeitet mit Schüttungen aus Sumpfkalk, Marmormehl, Bitumen oder Wachs, wodurch seine Malerei eine zusätzliche haptische Ebene erhält. -rw