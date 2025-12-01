BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025

Die Mitgliederausstellung zeigt jedes Jahr die bunte Vielfalt der kunstschaffenden Mitglieder.

Gleichzeitig werden auch wieder Jahresgaben von Künstlern präsentiert, die über das Jahr hinweg ausgestellt haben. Alle Werke sind käuflich zu erwerben. Die Ausstellung ist vom 16.12. bis zum 18.1. zu sehen. -rw