BLM-Museumsauktion
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 28.09.2025
Am So, 28.9., dem letzten BLM-Öffnungstag vor der großen Sanierung, heißt es Abschied nehmen – und mitbieten!
Bei der großen Museumsauktion werden originale Ausstellungs- und Dekorationselemente versteigert: von Nachbauten antiker Möbel über die lebensechte Figur des Stadtgründers Karl Wilhelm bis hin zu einem drei Meter hohen Olivenbaum mit mediterranem Flair
Martin Wacker führt als Auktionator durch den Abend, an dem nicht nur geboten, sondern auch geschmunzelt und erinnert wird. Die Auktionsobjekte sind ab dem 1.9. einsehbar unter www.landesmuseum.de/auktion. -rw
Badisches Landesmuseum, Karlsruhe
