Breathing Through Skin
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 22.10.2025
Wie wäre es, durch die Haut zu atmen?
Die Verbindung zwischen der sensorischen Wahrnehmung der Haut und der menschlichen Erfahrung formt die Art, wie wir die Welt wahrnehmen. Die Haut fungiert als eine schützende Hülle die Reize durchlässt, aber auch Grenzen setzt.
Die vier Künstler Jim Kunze, Leonie Lass, Janosch Müller und Lisanne Pade, alle studieren an der Kunstakademie Stuttgart, treten hier in einen Dialog und bieten auch ein gutes Rahmenprogramm. Von Eingriffen, die nahezu vollständig in die Membran des Korpus diffundieren, bis hin zu Setzungen, die eine eigene Autonomie entwickeln – alles im Spannungsfeld zwischen Schutz, Grenze und Filter.
Am So, 26.10., 18 Uhr, lädt zudem Janosch Müller zu einem Dinner ein: In einem mehrgängigen Menü werden diverse Aspekte der Thematik kulinarisch reflektiert und interpretiert. Anmeld.: kunst@janosch-mueller.de, 59 Euro pro Person, vegetarisch auf Anfrage. -rw
Vernissage: Mi, 22.10., 19 Uhr; Finissage: So, 2.11., 14 Uhr mit Artist-Talk, Führungen: Mi-Sa 16 Uhr, So 14 Uhr, ÖZ: Mi-Sa 15-19 Uhr, So 11-18 Uhr, Orgelfabrik, Karlsruhe, Eintritt frei
