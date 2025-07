Brummi, Monza & Milano

Die 1872 in Durlach gegründete Firma Gritzner-Kayser verkaufte ihre Nähmaschinen in über 80 Länder weltweit.

Weniger bekannt ist, dass sie in den 50ern und frühen 60ern auch Mopeds gebaut hat. Diesem Teil der Unternehmensgeschichte widmet das Pfinzgaumuseum in der Karlsburg nun eine Sonderausstellung. Originale Mopeds mit klangvollen Namen wie Brummi, Monza oder Milano stehen für ein Kapitel der Verkehrsgeschichte, das in der Zeit des Wirtschaftswunders von zunehmender Mobilität und Reiselust geprägt war. Historische Aufnahmen und Werbematerialien vermitteln Einblicke in die Herstellung, die Produktpalette, den Vertrieb und die Nutzung der Mopeds.

Die Gritzner-Kayser-Modelle waren nicht nur erschwingliche und zuverlässige Beförderungsmittel, sie zeichneten sich auch durch ein elegantes Design aus. Umgebaute Maschinen wurden dank ihrer hohen Qualität und Leistung sogar erfolgreiche Stars im Motorsport. Fun Facts, ein Führerscheinquiz sowie eine nostalgische Camping-Inszenierung laden dazu ein, sich spielend ins Ausstellungsthema zu vertiefen. -pat