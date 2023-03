Christine Schön & Anne Janoschka

„Meine Bilder führen in eine imaginäre Höhe. Es scheint als öffne sich der Himmel in eine Welt, die hinter den Erscheinungen liegt“.

Dies schrieb die Künstlerin im Katalog zu ihrer Ausstellung in der Landauer Villa Streccius 2018. Ihre großformatigen, an Wolkenzüge erinnernden Gemälde wirkten fast wie großartige Auftragsarbeiten für die Jugendstilvilla in Landau. Christine Schön, die in Landau Kunst studierte, arbeitet und wirkt in einem Atelierhaus im Alten Schlachthof in Karlsruhe.

Anne Janoschka studierte in Mainz Kunst, und lebt und arbeitet in Ottersheim bei Landau. Seit dem Jahr 2000 zeigt sie ihre Malerei und Objektkunst in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen, u.a. im Haus der Kunst in München, im Kunstverein Mannheim oder in der Städtischen Galerie in Landau. 2010 erhielt sie den Kunstpreis der Sparkasse Karlsruhe. -rw