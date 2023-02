Claus D. Moor – Geschafft

Geschafft – dieses Jahr macht Claus D. Moor die 40 Jahre voll.

So lange wirkt und werkelt der Mitbegründer der Ateliergemeinschaft auf der Ettlinger Wilhelmshöhe schon ebenda. Bekannt ist der gelernte Elektriker und künstlerische Autodidakt vor allem für seine unzähligen Herberts. Wobei, er nummeriert sie ja alle durch, ist irgendwo über 500 angekommen und hat gerade in jüngerer Zeit wieder vermehrt an Herberts, also an introvertiert wirkenden Skulpturen gearbeitet, die man u.a. mit der Fremdheit und Namenlosigkeit des modernen anonymen Menschen assoziiert hat.

Außerdem hat es Moor geschafft, nach einer Phase von Holzskulpturen wieder zu seinen surrealen Collagen zurückzufinden. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog. Ein anderes Ettlinger Urgestein hat die Welt an Silvester verlassen: Der Bildhauer Werner Pokorny ist u.a. durch seine Skulpturen aus Cortenstahl bekannt geworden, wie sie u.a. im Ettlinger Stadtpark („Turm 1“) oder vor dem ZKM („Neun Pfeiler aufrecht“) stehen. -fd