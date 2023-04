Comic-Walks

In der Schweiz, Belgien oder Frankreich haben Comics einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland.

Sie sind ein Kulturgut mit Popfaktor oder haben politisch Relevanz. Aber auch in Deutschland tut sich was, was nicht zuletzt dem Carlsen Verlag zu verdanken ist. Dort erschien auch die Graphic Novel „Ein Leben für den Fußball“. Der Robert Lewandowski der 30er Jahre hieß Oskar Rohr, er schoss 1932 als Torjäger den FC Bayern München zur ersten Deutschen Meisterschaft. Julian Voloj und Marcin Podolec setzen dem Stürmer ein gezeichnetes Denkmal und erzählen die Geschichte des als „undeutsch“ geächteten Fußballsports unter dem Hakenkreuz.

Die Ausstellung findet an einem Spazierweg im Ettlinger Horbachpark statt; zu sehen sind 36 fortlaufende Seiten der 150-seitigen Graphic Novel sowie Infos zum Autor, Zeichner und den Hintergründen des Buches. Eine coole Idee, die es so noch nicht gab in Ettlingen. -rw