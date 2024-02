Vergangenes Jahr wurde das Pförtnerhäuschen am Alten Schlachthof jeden Monat von einem deutsch-französischen Duo mit einer Ausstellung bespielt.

Dieses intensive Projekt zwölf freier KünstlerInnen aus Straßburg und Karlsruhe ist in Zusammenarbeit mit dem Verein Ausgeschlachtet und L’association Inact entstanden, begann in der Neuen Fledermaus und mündete in die große Ausstellung im Syndicat Potentiel, Straßburg. Mit „Correspondanz Echo“ geht das Projekt in die zweite Runde; die Gruppenausstellung als Auftakt. Zur Finissage gibt’s eine Konferenz zu den künstlerischen Produktionsbedingungen beidseitig des Rheins – mit französischen Gästen und Simultanübersetzung!

Teilnehmende KünstlerInnen sind Antje Bessau, Benno Blome, Jean−Michel Dejasmin, Ondine Dietz, Ben Jack Nash, Viola Korosi, Julien Mathis, Cynthia Montier, Lisa Pelisson, Bronislava von Podevils, Arthur Poutignat und Hanna Woll. -sb