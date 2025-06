Dafna Maimon & Marie Sina Celestina David

Die finnische, in Berlin lebende Künstlerin Dafna Maimon erschafft in ihren Videoarbeiten rebellisch-emotionale Landschaften, die sich kritisch mit gesellschaftlichen Codes und kapitalistischen Konsumstrukturen auseinandersetzen.

Im Zentrum der Ausstellung steht der Kurzfilm „Leaky Teeth“ (2021), in dem die Protagonistin June eine modernistische Villa von Alvar Aalto bewohnt, während ihr undichter Weisheitszahn zur Heimat prähistorischer Menschen wird. Zeit, Raum und Materie durchdringen sich gegenseitig in einer unauflöslichen Verschränkung. Zwei weitere Arbeiten ergänzen diese konzentrierte Schau, die Maimons künstlerische Methodik zwischen dokumentarischer Praxis und fiktionaler Transformation verdeutlicht.

Marie Sina Celestina David entwickelt unter dem Titel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ großformatige Körpercollagen, inspiriert durch das Spiel „Mixmax“ aus dem Jahr 1972, und veröffentlicht erstmals ihren Podcast „Blasenentzündung – The United Bubbles Of Separation“. Die zwischen Stuttgart und Berlin pendelnde Künstlerin nutzt ihre künstlerischen Interventionen als Aktivierungsimpuls, um den Sinn für gesellschaftliche Exklusionsmechanismen zu schärfen. In ihrer multidisziplinären Praxis – von Kollektivprojekten wie der „Matriarchalen Volksküche“ und dem „Swanz-Kollektiv“ bis zur Artpunkband Zweilaster – reflektiert sie Klassismus, patriarchale Machtstrukturen und emanzipatorische Potenziale. Mit performativen Strategien zwischen Humor und Konfrontation unterwandert David dominante Gesellschaftsstrukturen und erprobt neue Formen eines gemeinschaftlichen Widerstands im öffentlichen Raum. -rw