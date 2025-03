Der Fotograf Horst Schlesiger

Wohl kaum ein anderer Fotograf dokumentierte das Leben in Karlsruhe so umfang- und facettenreich wie Horst Schlesiger (1925-’93).

Vier Jahrzehnte lang, von 1950 bis ’90, war er als freiberuflicher Bildjournalist für die „Badischen Neuesten Nachrichten“ tätig und in diesem langen Zeitraum fast jeden Tag mit der Kamera in Karlsruhe unterwegs. Mit rund 70.000 veröffentlichten Fotografien begleitete und prägte er insbesondere die Lokalberichterstattung der BNN. Anlässlich des 100. Geburtstags von Schlesiger präsentiert das Stadtmuseum in der Sonderausstellung „Szenen einer Stadt. Der Karlsruher Fotograf Horst Schlesiger“ rund 300 Aufnahmen, die umfassende und vielfältige Einblicke in sein Werk ermöglichen.

Die Fotografien spiegeln das öffentliche, politische und gesellschaftliche Leben der Stadt, aber auch den Alltag, die Freizeit und die Arbeitswelt der Menschen, die hier auf besondere Weise sichtbar werden. Stimmungsvolle Natur- und Landschaftsaufnahmen, Architekturfotos und Bilder mit ungewöhnlichen Perspektiven, Spiegelungen oder dem Spiel von Licht und Schatten ergänzen die Auswahl. Schlesiger wird dabei nicht nur als fotografischer Chronist Karlsruhes, sondern auch als Fotokünstler erkennbar. -rw