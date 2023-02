Meyer Riegger führt die Gruppenausstellung „Des rencontres et des liens, suite“ als Fortsetzung von Basel nach Karlsruhe und eröffnet gleichzeitig neue Ausstellungsräume in der Karlsruher Weststadt direkt beim neu eröffneten Alnatura-Markt in der Nähe des Gutenbergplatzes.

2022 zeigte Meyer Riegger in Basel in Kooperation mit der Galerie Knöll eine Konstellation von malerischen Positionen, die auf unterschiedlichste Weise untereinander und mit Basel verbunden sind. Diese Konstellation wird seit dem 20.1. in der Galerie in der Klauprechtstraße durch vier weitere Künstlerinnen ergänzt.

Zusätzlich gibt es in den neuen Räumen in der Körnerstraße Positionen mit Karlsruher Bezug zu sehen, darunter zwei Professorinnen der hiesigen Akademie sowie sechs weitere hier arbeitende Künstlerinnen unterschiedlicher Generationen. Das zur Galerie umgewidmete ehemalige Lager in der Weststadt eröffnet durch seine Raumhöhe von vier Metern noch mal neue Möglichkeiten für Meyer Riegger.

Künstlerinnen: Silvia Bächli, Caroline Bachmann, Ulla von Brandenburg, Chloé Delarue, Silke Fehsenfeld, Gabriella Gerosa, Sophie von Hellermann, Zara Idelson, Renée Levi, Claudia & Julia Müller, Leah Nehmert, Lin Olschowka, Mai-Thu Perret, Noemi Pfister, Anna Schmidt, Anna Schwehr, Silke Stock, Johanna Wagner und Hannah Weinberger. -rw