Die Erfindung des Fremden

Was ist das Fremde?

Diese Frage zu beantworten, bedarf zu wissen, wer sie stellt – und wann. Der Blick auf das Fremde hat sich über die Jahrhunderte in Europa stark gewandelt, und eine wichtige und ambivalente Rolle spielte dabei immer die Kunst. Wer entscheidet, was fremd ist, und was zugehörig? Kreiere ich meine eigene Identität durch Abgrenzung vom Anderen?

Mit über 80 Werken vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart wird die Frage nach der Konstruktion und Darstellung von „Fremdheit“ gestellt. Wie viel Illusion steckt in den Abbildungen der „Anderen“?

Ende des Monats eröffnet mit „Zur Ader. Neue Blicke auf eine alte Praxis“ eine Ausstellung zum Thema „Aderlass“, in Koop mit der Uni Heidelberg (21.11.-16.3.). -sb