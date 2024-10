Mit der Ausstellung „Die Kunst des Sehens – eine fotografische Entdeckungsreise“ nimmt der Verein Lichtwert anlässlich seines 15-jährigen Bestehens auf eine fotografische Entdeckungsreise.

Fast 30 Mitglieder zeigen in der Hoepfner-Burg ihre Fotografien und führen damit eindrücklich das Spektrum an Möglichkeiten und Motiven vor Augen, die in diesem Medium liegen.

Zu den Vorträgen, die im Rahmenprogramm der Ausstellung angeboten werden, wird u.a. die weltweit erfolgreiche Bettina Meister aus Stuttgart erwartet (Sa, 26.10.), Sebastian Wehrle zeigt und referiert über seine Schwarzwald-Arbeiten und Klischees (So, 27.10.), am Do, 31.10. ist ein Vortrag zu Urheberrecht und Honoraren angesetzt. -rw