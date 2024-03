Dieter Kühn feat. Mike Überall & Thomas Salzmann

Dem bekannten Südpfälzer Künstler, 1944 in Neustadt geboren, der an der Kunstakademie Karlsruhe studierte und eine beeindruckende Ausstellungstätigkeit in seiner Vita stehen hat, widmet das Zehnthaus eine Ausstellung zum runden 80. Jubiläum.

Mike Überall und Thomas Salzmann, beide studierten Kunst und wurden von Dieter Kühn in ihren Anfängen gefördert, lassen sich natürlich nicht lumpen und beteiligen sich. Auch mit Musik. Überall ist ja mit seiner Indieband Johnny La Vegas ebenso musikalisch aktiv wie Saltmann, der in Frankfurt die u.a. mit dem „Weltmusikpreis“ ausgezeichnete Gruppe Bändi gegründet hat, die sich finnischem Tango widmet. Bändi spielen auch zur Eröffnung. -rw