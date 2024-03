Im Frühjahr 2024 feiert das Pfinzgaumuseum in der Karlsburg Durlach ein ganz besonderes Jubiläum.

Vor 100 Jahren, am 13.4.1924, öffnete es erstmals seine Pforten. Von Beginn an erfuhr das Museum breite Unterstützung aus der Bevölkerung – vor allem in Form von Schenkungen, die seine Sammlung kontinuierlich erweiterten. Mit der Sonderausstellung „Durlach x 100“ möchte das Pfinzgaumuseum diese bis heute anhaltende Verbundenheit der DurlacherInnen mit ihrem Museum würdigen.

Im Zentrum der Ausstellung stehen daher 100 Schenkungen, die das Museum seit seiner Gründung erhalten hat. Die Bandbreite der Ausstellungsstücke umfasst u.a. Alltagsgegenstände, Objekte aus Handwerk, Landwirtschaft und Handel, Kinderspielzeug, Kleidungsstücke, Urkunden sowie Gemälde und Kunst und zeichnet somit ein lebendiges und vielfältiges Bild der älteren und jüngeren Vergangenheit Durlachs. -rw