Von Mai bis September will diese Kunstinitiative des Bürgervereins ihre Oststadt in ein Ausstellungsquartier verwandeln.

Bei der Sommeraktion „East Side Urban Art“ präsentieren sich Streetart, Graffiti und Malerei an Fassaden, Wänden und Kuben sowie Skulpturen auf Plätzen. „Ziel ist, das Stadtbild durch kreative, hochwertige Kunstprojekte aufzuwerten und somit die Attraktivität des öffentlichen Raums zu steigern“, so die Initiatoren. Am Sa, 28.6. steigt ab 13 Uhr die Open-Air-Vernissage, bei dem in der Humboldtstraße nahe dem Zukunftsraum via 3D-Drucker samt Live-Painting-Session eine Skulptur entsteht.

Neben diesen Streetartacts stellt der Bürgerverein Oststadt die Initiative vor, das Kulturamt gibt einen Einblick über Kunst im öffentlichen Raum und die Eigentümer tun ihre Begeisterung über die Werke an ihren Wänden kund. -pat