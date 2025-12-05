Edgar Unger & Nicl Barbro – „One Bad Decision Away“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
„One Bad Decision Away“ – ein Moment der Unachtsamkeit, eine falsche Autobahnausfahrt, zu viel abgesägt im Atelier.
Nicl Barbro und Edgar Unger erkunden diese Schwellenmomente – Punkte, an denen Fehler, Risiko und Erkenntnis ineinander übergehen. Barbro (geb. 1986 in Soest) lebt und arbeitet dort und in Berlin. In ihren Halbreliefs und hybriden Objekten schichten sich Bilder und Materialien: Eine Zunge leckt an Gras und schneidet sich, Steppschuhe hinterlassen Einkerbungen im Holz, deren Klang in Ungers Arbeit weiterlebt.
Seine traumlogischen Installationen kreisen um kollektive Sicherheitsgefühle und deren Brüchigkeit – Objekte zwischen Schutzversprechen und latenter Bedrohung. Der Künstler aus Köln war Meisterschüler bei Erwin Gross in Karlsruhe. -rw
bis 5.1., Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen
WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL
Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.02.2026
Der Künstler Adrian Peters entdeckt und erforscht auf seinen Wegen stets das Unergründliche und Geheimnisvolle, entdeckt Mikro- und Makrokosmen, die sich uns nicht sofort erschließen.Weiterlesen … Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“
art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.02.2026
Die Doppelspitze über die „art Karlsruhe“ vom 5. bis 8.2.Weiterlesen … art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview
Franziska Degendorfer
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025
In einer Collagetechnik schichtet die gebürtige Ulmerin einzelne Bildelemente so über- und nebeneinander, dass dreidimensionale Reliefs entstehen.Weiterlesen … Franziska Degendorfer
BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025
Die Mitgliederausstellung zeigt jedes Jahr die bunte Vielfalt der kunstschaffenden Mitglieder.Weiterlesen … BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025
Hidden Stories
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.12.2025
Manche Gemälde sagen mehr als ihr bloßes Motiv.Weiterlesen … Hidden Stories
Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.12.2025
Sie sind saftig, prall, knackig, süß und in den schillerndsten Farben, voller Vitamine und Sonne.Weiterlesen … Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild
Vorweihnachtliche Gruppenausstellung
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.12.2025
Die vorweihnachtliche Gruppenausstellung in Manuel Kolips Off-Galerie in der Südstadt mit zahlreichen tollen Artists aus Karlsruhe geht im Dezember in eine zweite Runde.Weiterlesen … Vorweihnachtliche Gruppenausstellung
Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.Weiterlesen … Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Ulla von Brandenburg verbindet Theater, Textil und Film zu begehbaren Installationen.Weiterlesen … Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kommentare
Einen Kommentar schreiben