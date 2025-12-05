Edgar Unger & Nicl Barbro – „One Bad Decision Away“

„One Bad Decision Away“ – ein Moment der Unachtsamkeit, eine falsche Autobahnausfahrt, zu viel abgesägt im Atelier.

Nicl Barbro und Edgar Unger erkunden diese Schwellenmomente – Punkte, an denen Fehler, Risiko und Erkenntnis ineinander übergehen. Barbro (geb. 1986 in Soest) lebt und arbeitet dort und in Berlin. In ihren Halbreliefs und hybriden Objekten schichten sich Bilder und Materialien: Eine Zunge leckt an Gras und schneidet sich, Steppschuhe hinterlassen Einkerbungen im Holz, deren Klang in Ungers Arbeit weiterlebt.

Seine traumlogischen Installationen kreisen um kollektive Sicherheitsgefühle und deren Brüchigkeit – Objekte zwischen Schutzversprechen und latenter Bedrohung. Der Künstler aus Köln war Meisterschüler bei Erwin Gross in Karlsruhe. -rw