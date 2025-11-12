Enter, Exit, Enter, Enter, Exit

Wir konstruieren, reproduzieren und erzählen in einem fortwährenden Fluss, wie ein Fließband kreieren wir Geschichten und lassen sie zu Werkzeugen werden.

Manche treten in den Vordergrund, andere fließen ineinander und formen ein gemeinsames Summen, während wiederum andere als Werkzeuge des Durchdringens wirken. Was passiert, wenn Überinstrumente produziert werden?

In einer kollektiven Arbeit mit dem Raum, werden Rhythmen und Erzählungen beleuchtet, die das Leben bestimmen und jene, die parallel dazu verlaufen, aber nie aufeinander treffen. Amelie Enders, Liz Kölbl, Jule Köpke, Rebecca Lob, Leo Schick, Maximilian Zschiesche. -rw