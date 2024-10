Es bleibt im Raum – das vertrauliche Gespräch, das Familiengeheimnis.

Die Regeln von Geheimbünden. Die Rituale von Sekten. Und was bleibt im Raum, wenn wir ihn verlassen? Nicht nur im wahrsten Sinne, wenn Wände Sichtbares und Hörbares in die Schranken weisen, sondern auch in imaginären (Zeit-)Räumen. Was bleibt, wenn wir Räume endgültig verlassen?

Die Künstlerinnen und Malerinnen Karin Münch und Heike Zwirner bestreiten diese Ausstellung gemeinsam, geprägt durch Biografisches und persönliches Interesse. Kunsttherapeutin Münch thematisiert Beziehungen; Zwirner, die eigentlich von der Bildhauerei einer klassischen Akademieausbildung kommt, sieht trotz der leuchtenden und intensiven Farbfreude ihres malerischen Werks auch das Bedrohliche, das Klaustrophobische eines begrenzenden Raumes, aus dem es kein Entkommen gibt. -rw