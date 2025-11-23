Eva Rosenstiel – „Imprinting“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 23.11.2025
Die biografische Affinität zu Stoffen ist ihrer Malerei eingewoben wie ein roter Faden.
Das Überbordende der geradezu altmeisterlich gemalten Textilien findet dabei immer Halt in der Wirklichkeit, die Rosenstiels Kamera mit nüchterner Zurückhaltung dokumentiert. Beide Ebenen scheinen untrennbar miteinander verbunden.
Mal umspielen die Tuchbahnen wie farbige Nebelschwaden die Körper der Menschen auf den Fotografien; mal legen sie sich fragmentiert in mehreren netzartigen Schichten über die Szenerien und kreieren im nahezu vollständigen Überwuchern der Realität ganz eigene Räume, in denen die Zeit stillzustehen scheint in der zur Form geronnenen Bewegung der Gewebe.“ (Dietrich Röschmann, Katalogtext zur Ausstellung „Agora“ in Bretten) -ps
bis 23.11., Friedrichsbau Bühl
